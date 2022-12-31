Звільнення Кремінної послабить позиції росіян під Бахмутом

Очільник Луганської області Сергій Гайдай пояснив, що звільнення Кремінної відкриє для ЗСУ два напрямки та дозволить вдарити по росіянах, які атакують Бахмут.

“Перебільшити важливість не можна, тому що два напрямки відкриваються з Кремінної. Один – це на Старобільськ, і це буде деокупований логістичний центр Луганщини. І потім вже дуже важко ворогу буде переміщувати якісь резерви чи техніку, чи особовий склад, тому що зі Старобільська вогневим контролем можна тримати всі дороги. Ну і другий напрямок – це Рубіжне – Сєвєродонецьк. Це допоможе розбити оце угрупування, яке постійно штурмує Бахмут”, – сказав Гайдай у телемарафоні.

За його словами, після деокупації Кремінної відкривається шлях до інших великих міст Луганської області – Сєвєродонецька та Лисичанська.