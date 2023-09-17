Звільнення Кліщіївки підтверджено

Об’єднана штурмова бригада Нацполіції “Лють” підтвердила звільнення Кліщіївки Донецької області.
“Кліщіївка наша! Бійці бригади “Лють” разом із побратимами з сил оборони повернули український стяг над звільненою Кліщіївкою!” – йдеться у відео на сторінці бригади в Facebook.
“Кліщіївка зачищена від росіян і звільнена силами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють»”, – прокоментував командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.