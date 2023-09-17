Політика

Звільнення Кліщіївки підтверджено

17 Вересня 2023 19:29
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бахмут, контрнаступ

Об’єднана штурмова бригада Нацполіції “Лють” підтвердила звільнення Кліщіївки Донецької області.

“Кліщіївка наша! Бійці бригади “Лють” разом із побратимами з сил оборони повернули український стяг над звільненою Кліщіївкою!” – йдеться у відео на сторінці бригади в Facebook.

“Кліщіївка зачищена від росіян і звільнена силами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють»”, – прокоментував командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.


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