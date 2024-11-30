Зведення станом на 16:00 30 листопада: Українські захисники стримують натиск ворога

Ситуація на лінії фронту залишається вкрай напруженою. Сили оборони України продовжують завдавати противнику значних втрат у живій силі та техніці, відбиваючи атаки російських окупантів.
Загалом, від початку доби зафіксовано 153 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Обстріли та атаки: постраждалі регіони
Російські війська обстріляли райони населених пунктів:
- Сумська область: Велика Берізка, Порозок, Бачівськ.
- Чернігівська область: Сеньківка.
- Харківська область: Тимофіївка.
Ситуація за напрямками
- Харківський напрямок:
Окупанти здійснили вісім невдалих спроб штурму позицій ЗСУ поблизу Вовчанська, Козачої Лопані та Гоптівки.
- Куп’янський напрямок:
Наші воїни відбили три атаки ворога біля Піщаного, Колісниківки, Лозової, Загризового та Новоєгорівки. Ще три бої тривають.
- Лиманський напрямок:
Противник здійснив 13 спроб штурму поблизу Греківки, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Зарічного, Тернів і Торського. Три боєзіткнення досі тривають.
- Краматорський напрямок:
ЗСУ відбили 10 атак у районах Часового Яру, Предтечиного та Ступочок. Ще два бої тривають.
- Торецький напрямок:
Активні бої тривають у районах Торецька, Неліпівки та Щербинівки. Зафіксовано 12 боєзіткнень.
- Покровський напрямок:
Противник здійснив 28 спроб штурму в районах Миролюбівки, Променя, Мирнограда, Лисівки, Красного Яру, Даченського, Жовтого, Чумацького та Нового Труда. Захисники України успішно відбили 26 атак, два бої ще тривають.
- Курахівський напрямок:
За добу ворог атакував 38 разів у районах Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дачного, Дальнього, Катеринівки, Романівки, Антонівки, Ганівки та Успенівки. У 12 зонах тривають запеклі бої.
- Времівський напрямок:
Противник здійснив 15 атак біля Веселого Гаю, Костянтинопольського, Розливу, Великої Новосілки та Новополя. Усі штурми відбито.
- Сіверський, Оріхівський, Гуляйпільський, Придніпровський напрямки:
Станом на цей час активних бойових дій ворог не проводить.
Українські воїни продовжують героїчно тримати оборону, завдаючи втрат російським окупантам і зриваючи їхні наступальні плани. Втрати противника уточнюються. Слава Україні!