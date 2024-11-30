Політика

Зведення станом на 16:00 30 листопада: Українські захисники стримують натиск ворога
30 Листопада 2024 16:54
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генштаб
Бойова машина піхоти CV 90 у 21 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України / Фото 21 ОМБр

Ситуація на лінії фронту залишається вкрай напруженою. Сили оборони України продовжують завдавати противнику значних втрат у живій силі та техніці, відбиваючи атаки російських окупантів.

Загалом, від початку доби зафіксовано 153 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Обстріли та атаки: постраждалі регіони

Російські війська обстріляли райони населених пунктів:

  • Сумська область: Велика Берізка, Порозок, Бачівськ.
  • Чернігівська область: Сеньківка.
  • Харківська область: Тимофіївка.

Ситуація за напрямками

  • Харківський напрямок:
    Окупанти здійснили вісім невдалих спроб штурму позицій ЗСУ поблизу Вовчанська, Козачої Лопані та Гоптівки.
  • Куп’янський напрямок:
    Наші воїни відбили три атаки ворога біля Піщаного, Колісниківки, Лозової, Загризового та Новоєгорівки. Ще три бої тривають.
  • Лиманський напрямок:
    Противник здійснив 13 спроб штурму поблизу Греківки, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Зарічного, Тернів і Торського. Три боєзіткнення досі тривають.
  • Краматорський напрямок:
    ЗСУ відбили 10 атак у районах Часового Яру, Предтечиного та Ступочок. Ще два бої тривають.
  • Торецький напрямок:
    Активні бої тривають у районах Торецька, Неліпівки та Щербинівки. Зафіксовано 12 боєзіткнень.
  • Покровський напрямок:
    Противник здійснив 28 спроб штурму в районах Миролюбівки, Променя, Мирнограда, Лисівки, Красного Яру, Даченського, Жовтого, Чумацького та Нового Труда. Захисники України успішно відбили 26 атак, два бої ще тривають.
  • Курахівський напрямок:
    За добу ворог атакував 38 разів у районах Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дачного, Дальнього, Катеринівки, Романівки, Антонівки, Ганівки та Успенівки. У 12 зонах тривають запеклі бої.
  • Времівський напрямок:
    Противник здійснив 15 атак біля Веселого Гаю, Костянтинопольського, Розливу, Великої Новосілки та Новополя. Усі штурми відбито.
  • Сіверський, Оріхівський, Гуляйпільський, Придніпровський напрямки:
    Станом на цей час активних бойових дій ворог не проводить.

Українські воїни продовжують героїчно тримати оборону, завдаючи втрат російським окупантам і зриваючи їхні наступальні плани. Втрати противника уточнюються. Слава Україні!


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