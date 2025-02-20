Зустріч Зеленського та Келлога: говорили ситуацію на полі бою та гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом. В ході розмови обговорили важливі питання, зокрема ситуацію на полі бою, повернення українських полонених та гарантії безпеки.

Про це Володимир Зеленський повідомив після завершення зустрічі.

“Україна від першої ж секунди цієї війни прагне миру, і ми можемо й мусимо зробити мир надійним і тривалим, щоб Росія більше ніколи не змогла повернутися з війною. Україна готова до сильної, дійсно корисної угоди з Президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки”, – зазначив президент.

Зеленський також повідомив, що Україна запропонувала найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату, наголосивши, що українська команда готова працювати над досягненням результату 24/7.