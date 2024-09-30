Політика

Зустріч Сибіги та Сіярто: обговорили план перемоги України та питання національних меншин
30 Вересня 2024 17:20
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мзс, польща, україна
Андрій Сибіга та Петер Сіярто / МЗС України

30 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідав Угорщину, де провів переговори з міністром закордонних справ Петером Сіярто. 

Як повідомляє Укрінформ, під час зустрічі Сибіга представив план перемоги України.

“Першочергове питання, яке ми обговорили сьогодні на зустрічах, – це неспровокована повномасштабна війна Росії проти України та шляхи досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру, відновлення територіальної цілісності та суверенітету України – і ми вдячні Угорщині за підтримку територіальної цілісності та суверенітету нашої країни – покарання Росії за звірства, скоєні в Україні, зокрема і за злочин агресії”, – сказав український міністр на пресконференції в Будапешті за результатами перемовин.

Сибіга також розповів про ситуацію на фронті і висловив сподівання на подальшу підтримку з боку Угорщини для реалізації українських ініціатив. Він підкреслив важливість участі угорської сторони у проектах відновлення, підтримці українців в Угорщині, навчанні військових медиків, а також приєднанні Будапешта до Коаліції з протимінної діяльності.

Іншим важливим питанням, яке обговорювали дипломати, була ситуація національних меншин в Україні. Сибіга зазначив, що у Будапешті спостерігається “позитивна динаміка” в цій сфері.

Як повідомляє “Європейська правда”, він привітав відкриття в Угорщині першої двомовної українсько-угорської школи для українських дітей і підтвердив готовність України дотримуватися своїх зобов’язань щодо забезпечення прав угорської національної спільноти.

“Ми з паном міністром обговорили позитивні зміни у питанні національних меншин та домовилися про подальшу співпрацю для досягнення порозуміння з усіх чутливих тем,” — додав Сибіга.

Перемовини між міністрами тривали близько години. Серед інших тем, які мали бути обговорені, були питання просування України до ЄС та НАТО, а також Формула миру як шлях до справедливого завершення війни з Росією. “Цей візит є частиною регіонального туру нового міністра закордонних справ, метою якого є розвиток прагматичної політики добросусідства та просування України до стратегічної мети — членства в ЄС та НАТО,” — додали в міністерстві.


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