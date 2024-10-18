Політика

Зустріч Байдена та Шольца у Берліні: канцлер Німеччини заявив, що НАТО не слід ставати учасником війни в Україні
18 Жовтня 2024 15:28
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байден, нато, україна, шольц
Олаф Шольц та Джо Байден / DW

На зустрічі з президентом США Джо Байденом у Берліні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що НАТО не має стати стороною російсько-української війни.

Про це заявив Шольц, передає Handelsblatt.

Він наголосив, що позиція Німеччини чітка: підтримувати Україну настільки енергійно, наскільки це можливо. 

“Водночас ми стежимо за тим, щоб Північноатлантичний альянс не став стороною війни, щоб ця війна не призвела до набагато більшої катастрофи”, – заявив глава німецького уряду Берліні. 

“Ми дуже добре усвідомлюємо цю відповідальність, і ніхто не може зняти її з нас”, – додав він.

США і Німеччина, за словами Шольца, спільно виступають за суверенітет і цілісність України, щоб Росія не змогла підкорити її силою. 

“Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Путін прорахувався, він не зможе вистояти у цій війні”, – сказав Шольц.

Обидві держави також працюють разом задля сильного НАТО, що захищає кожен квадратний сантиметр території Альянсу, додав він. 


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