Зустріч Байдена та Шольца у Берліні: канцлер Німеччини заявив, що НАТО не слід ставати учасником війни в Україні

На зустрічі з президентом США Джо Байденом у Берліні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що НАТО не має стати стороною російсько-української війни.

Про це заявив Шольц, передає Handelsblatt.

Він наголосив, що позиція Німеччини чітка: підтримувати Україну настільки енергійно, наскільки це можливо.

“Водночас ми стежимо за тим, щоб Північноатлантичний альянс не став стороною війни, щоб ця війна не призвела до набагато більшої катастрофи”, – заявив глава німецького уряду Берліні.

“Ми дуже добре усвідомлюємо цю відповідальність, і ніхто не може зняти її з нас”, – додав він.

США і Німеччина, за словами Шольца, спільно виступають за суверенітет і цілісність України, щоб Росія не змогла підкорити її силою.

“Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Путін прорахувався, він не зможе вистояти у цій війні”, – сказав Шольц.

Обидві держави також працюють разом задля сильного НАТО, що захищає кожен квадратний сантиметр території Альянсу, додав він.