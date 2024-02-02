Зупинити військову допомогу Україні: помічник депутата німецької “АдН” працював на ФСБ

Російський політтехнолог українського походження Володимир Сергієнко, який уже багато років мешкає в Німеччині та навіть має її громадянство, — не просто кремлівський пропагандист, а агент, завербований московськими спецслужбами.

Про це йдеться в розслідуванні The Insider, проведеному спільно зі Spiegel.

Формально Володимир Сергієнко є помічником депутата “АдН” (Альтернатива для Німеччини). казахстанського походження Євгена Шмідта, — пише The Insider. Втім, він працював і з багатьма іншими парламентарями. Приміром, член партії Ульріх Ойме, який за сумісництвом є також президентом Асоціації захисту російськомовних у ФРН, торік надіслав листа папі Римському. У ньому він просив понтифіка звернути увагу на “гоніння на християн в Україні”. Текст було написано під чуйним керівництвом Сергієнка.

“Перед відправленням цього листа 12 квітня 2023 року Сергієнко погодив його чернетку російською мовою зі своїм московським куратором, а опублікований він був 14 квітня”, — зазначають розслідувачі.

6 червня Сергієнко привіз Ойме в Сочі, хоча публічних повідомлень про поїздку не було. А ще він є організатором цілої низки виступів депутатів “АдН”, тексти до яких заздалегідь узгоджував московський куратор. Один із найяскравіших прикладів — виступ на сесії ПАРЄ депутата Бундестагу Гаральда Ваєля. Там він заявив, що “Київ переслідує парафіян Української православної церкви”. Цю заяву миттєво розтиражували кремлівські ЗМІ.

Журналісти також встановили, що саме з руки Сергієнка, “АдН” 4 липня 2023 року подала позов до Федерального конституційного суду про зупинення постачання танків Україні, що було профінансовано Москвою. Втім, у самій партії це заперечують.