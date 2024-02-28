Суспільство

Зупинити окупантів на Авдіївському напрямку може допомогти каскад водосховищ — ОСУВ “Таврія”

28 Лютого 2024 14:53
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війна
Мапа DeepState станом на 28 лютого 2024 року

На новій лінії оборони за Авдіївкою є каскад водосховищ, який може допомогти українським військовим стримувати атаки окупантів.

Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій в етері «Радіо Свобода».

«Лінією оборони обрано лінію в районі населених пунктів Тоненьке, Орлівка і Бердичі. Там обороні має сприяти сам рельєф. Там є певний каскад водосховищ. Такий було обрано пріоритет», — сказав він.

Нагадаємо, 27 лютого українські підрозділи відійшли від сіл Сєверне та Степове, що під Авдіївкою на Донеччині. Вони розташовані на південь і на північ від нещодавно окупованого Ласточкиного.

Лиховій розповів, що ситуація там розгорталася за сценарієм, подібним до Ласточкиного, коли росіяни мали перевагу в особовому складу та велику перевагу в авіації. Окупанти закидували населений пункт та українські позиції КАБами, відкривали вогонь з артилерії.

Окрім того, останнім часом росіяни збільшують чисельність штурмових груп. За словами Лиховія, зараз групи росіян можуть бути чисельністю до взводу, а подекуди — до роти.


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