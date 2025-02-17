Зухвалий напад на працівника ТЦК на Львівщині: військовий в лікарні, один із призовників утік

Сьогодні, 17 лютого близько 11:30, у місті Жовква Львівської області двоє невідомих напали на військовослужбовця ТЦК, завдавши йому різаних ран, імовірно, щоб допомогти призовнику втекти. Постраждалий під наглядом лікарів, втікача та нападників розшукують правоохоронці.

Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.

У Жовкві військовослужбовець Львівського РТЦК та СП супроводжував двох мобілізованих осіб до КНП “Жовківська лікарня” для проходження військово-лікарської комісії, на нього було скоєно зухвалий напад. Двоє невстановлених чоловіків атакували військового, завдавши йому різаних ран.

“Ймовірна причина нападу – спроба створити умови для втечі одного з військовозобов’язаних, який мав пройти медичну комісію. Внаслідок нападу цей громадянин втік. Наразі він перебуває у розшуку”, – розповіли в ТЦК.

За цим фактом уже відкрито кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України. Паралельно триває службове розслідування у Львівському РТЦК та СП.