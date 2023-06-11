Суспільство

ЗСУ звільнили Макарівку й просунулися на Бахмутському напрямку – Маляр

11 Червня 2023 21:00
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війна, зсу, маляр

Українські військові деокупували населений пункт Макарівка на Донеччині біля звільненого нещодавно Благодатного, а також просунулися вперед на Бахмутському напрямку й на півдні.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

“На Бахмутському напрямку наші війська продовжують штурмові дії. Є успіх в районі Берхівського водосховища. Просунулись вперед на 250 м. На півдні є просування по двох напрямках від 300 до 1500 метрів. Деокуповано населені пункти Благодатне і Макарівка” – написала вона.

Маляр додала, що жодної позиції силами оборони не втрачено.


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