Суспільство

ЗСУ звільнили Борову

3 Жовтня 2022 16:06
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війна, харків

Селище Борова і більша частина Борівської селищної територіальної громади на Харківщині під контролем ЗСУ. Про це повідомляє Борівська селищна рада.

Подробиці обіцяють надати пізніше.


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