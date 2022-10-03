ЗСУ звільнили Борову

Селище Борова і більша частина Борівської селищної територіальної громади на Харківщині під контролем ЗСУ. Про це повідомляє Борівська селищна рада.
Подробиці обіцяють надати пізніше.
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Селище Борова і більша частина Борівської селищної територіальної громади на Харківщині під контролем ЗСУ. Про це повідомляє Борівська селищна рада.
Подробиці обіцяють надати пізніше.
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