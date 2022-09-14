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ЗСУ звільнили близько 388 населених пунктів на Харківщині, – Міноборони

14 Вересня 2022 19:28
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На Харківщини вже звільнено близько 388 населених пунктів.

Про це у Facebook повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Щодо звільнених територій на Харківщині – цифри постійно уточнюються, бо процес у динаміці. Крім того, звільнені території ще потребують проведення додаткових заходів безпеки та стабілізації для того, щоб там можна було безпечно проживати. Тому, офіційні повідомлення з цифрами звільнених населених пунктів надаються з свідомим запізненням і можуть враховувати чи не враховувати проведені стабілізаційні заходи, а отже – різнитись.

Тож, з 6 вересня на Харківщині звільнено:

  • близько 8500 кВ. км;
  • близько 388 населених пунктів;
  • близько 150 тисяч людей”, – йдеться в повідомленні.

Водночас Маляр нагадала, що наразі в Україні 2500 км лінія фронту. З них 1300 км – активні бойові дії.


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