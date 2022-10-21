ЗСУ звернулися до білорусів з проханням не вступати у війну разом із Росією

Збройні сили України опублікували відео-звернення до білоруського народу російською мовою із закликом не вступати у війну проти України разом із Росією.

“Під виглядом перевірок почалася прихована мобілізація громадян Білорусі для комплектування спільного з Російською Федерацією угруповання на кордоні з Україною. Україна ніколи не загрожувала і сьогодні не загрожує Білорусі”, – йдеться у зверненні ЗСУ.

ЗСУ закликали білорусів не виконувати накази про вступ у війну, не ділити відповідальність з Росією за військові злочини та попередили про відповідь у разі, якщо білоруська армія воюватиме разом із російською.

“Ми закликаємо вас не ховати ваших синів, чоловіків, батьків, братів, які загинули за амбіції та страх Путіна та Лукашенка втратити свою владу”, – йдеться у зверненні.

У жовтні Путін і Лукашенко домовилися створити у Білорусі об’єднане угруповання військ через нібито загострення на кордоні. Також незалежні білоруські ЗМІ повідомляли, що в країні розпочалася прихована мобілізація. Лукашенко заявляв, що до складу об’єднаного угрупування увійдуть 70 тисяч білорусів та 15 тисяч росіян. При цьому британська розвідка сьогодні повідомила, що Росія навряд чи перекинула до Білорусі таку велику кількість бійців – зосередження сил в Україні зараз набагато важливіше.

Британська розвідка вважає, що це намічені дії Росії щодо відвернення уваги ЗСУ на ситуацію на західних кордонах України. Американський інститут вивчення війни (ISW) також вважає, що наступ з Білорусі на Україну найближчими місяцями є малоймовірним.

Лукашенко не коментував звернення ЗСУ, але заявив сьогодні, що Білорусь ні з ким воювати не має наміру і що сам він не вірить у можливість третьої світової війни.

“Не звертайте уваги на це виття. Ми сьогодні нікуди не збираємося йти. На сьогоднішній день жодної війни. Нам вона не потрібна”, – сказав Лукашенко.