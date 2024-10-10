Суспільство

ЗСУ зможуть протриматись на Курщині щонайменше кілька місяців – Bloomberg
10 Жовтня 2024 07:30
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зсу, курська операція
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Україна зможе утримувати територію на Курщині ще кілька місяців або й довше.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на американських високопосадовців.

За словами джерел видання, Україна поки що не стикалася з будь-якими значними проблемами з постачанням у Курську область, оскільки російські війська проводили лише обмежені контратаки і зосередилися на просуванні на сході України.

Крім того, після місяців очікувань українські війська отримали стабільне постачання боєприпасів. Воно стало можливим завдяки зусиллями союзників, включно з ініціативою Чехії з постачання боєприпасів і зусиллями США і Франції, спрямованими на розвиток артилерійського потенціалу України в довгостроковій перспективі.

У публікації зазначають, що літня операція України в Курській області спочатку вразила союзників Києва своїм швидким початковим успіхом. Але разом з тим викликала занепокоєння серед деяких чиновників, що ціна операції може виявитися високою, якщо Москва перейде в контрнаступ і витіснить українські війська.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може використати цю територію як розмінну монету на переговорах, хоча неясно, коли можуть відбутися переговори з Москвою, зважаючи на те, що правитель Росії Володимир Путін не демонструє серйозної готовності до них.

“Союзники України виявляють, що Зеленський, можливо, готується прийняти більш гнучку позицію, оскільки вони шукають способи допомогти покласти край російській війні”.

Видання додає, що Україна намагається з’ясувати, як найкраще захистити себе взимку, але також починає планувати дії на наступний рік, в тому числі з додатковими бригадами, збільшенням набору і покращенням обладнання та підготовки.


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