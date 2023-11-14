Суспільство

ЗСУ збили російський Су-25 під Авдіївкою 

14 Листопада 2023 20:21
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зсу, літак

14 листопада на Авдіївському напрямку Сили оборони збили черговий російський літак.

Про це повідомляє речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в коментарі “Українській правді”.

У вівторок українські захисники знищили штурмовик Су-25. Зброя, з якої було уражено повітряну ціль ворога наразі не уточнюється.

Речник ОСУВ “Таврія” додав, що це вже 8-мий знищений літак противника на Авдіївському напрямку від початку активізації його штурмових дій, тобто від 10 жовтня 2023 року.


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