ЗСУ збили російський Су-25 під Авдіївкою 

14 листопада на Авдіївському напрямку Сили оборони збили черговий російський літак.

Про це повідомляє речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в коментарі “Українській правді”.

У вівторок українські захисники знищили штурмовик Су-25. Зброя, з якої було уражено повітряну ціль ворога наразі не уточнюється.

Речник ОСУВ “Таврія” додав, що це вже 8-мий знищений літак противника на Авдіївському напрямку від початку активізації його штурмових дій, тобто від 10 жовтня 2023 року.