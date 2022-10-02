Суспільство

ЗСУ збили п’ять іранських дронів-камікадзе, які атакували Миколаївщину

2 Жовтня 2022 09:36
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миколаїв

Повітряні сили повідомили про збиття п’яти з семи іранських дронів камікадзе Shahed-136″ у ніч на 2 жовтня.

 2 жовтня уночі російські окупаційні війська атакували Миколаївщину сімома дронами-камікадзе “Shahed-136”. Військові також повідомляють, що росіяни видають іранські дрони за свою “Герань”.

П’ять із семи “Shahed-136” знищено військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади та Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування “Південь”.

Відомо також, що російські окупанти в ніч на 2 жовтня атакували Кривий Ріг дроном-камікадзе і поцілили у будівлю місцевого ліцею.

“Удар дроном-камікадзе по об’єкту цивільної інфраструктури в одному з центральних районів міста. Нічого не писати та не викладати у соцмережі. Триває ліквідація наслідків. Зруйнував два поверхи. Сталася пожежа. Її вогнеборці уже приборкали. Ніхто не постраждав”, – написав керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.


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