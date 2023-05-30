ЗСУ заперечують твердження Шойгу про знищене “Patriot”

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ЗРК Patriot, про знищення якого доповів міністр оборони Сергій Шойгу, у Києві, він цілий і неушкоджений.

«Вчора комплекс відпрацював: знищено всі цілі типу “Іскандер”, що летіли балістичною траєкторією», – повідомив він.

У вівторок Шойгу заявив, що російські військові “за останні дні” нібито знищили у Києві американський ЗРК Patriot – без згадки про точну дату цієї події.

Раніше про знищення ЗРК Patriot під Києвом Міноборони РФ повідомляло 16 травня. У заяві російського оборонного відомства говорилося, що нібито вражені та повністю знищені багатофункціональна РЛС, а також п’ять пускових установок.

Українська сторона версію російського міноборони не підтверджувала, а офіційний представник Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що комплекс Patriot під час відбиття російського ракетного удару отримав “незначні ушкодження”.