Політика

ЗСУ заперечують твердження Шойгу про знищене “Patriot”

30 Травня 2023 16:06
43
читать на русском →
ппо

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ЗРК Patriot, про знищення якого доповів міністр оборони Сергій Шойгу, у Києві, він цілий і неушкоджений.

«Вчора комплекс відпрацював: знищено всі цілі типу “Іскандер”, що летіли балістичною траєкторією», – повідомив він.

У вівторок Шойгу заявив, що російські військові “за останні дні” нібито знищили у Києві американський ЗРК Patriot – без згадки про точну дату цієї події.

Раніше про знищення ЗРК Patriot під Києвом Міноборони РФ повідомляло 16 травня. У заяві російського оборонного відомства говорилося, що нібито вражені та повністю знищені багатофункціональна РЛС, а також п’ять пускових установок.

Українська сторона версію російського міноборони не підтверджувала, а офіційний представник Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що комплекс Patriot під час відбиття російського ракетного удару отримав “незначні ушкодження”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Травня 2023 15:35
38

Розпочато розслідування причин аварійних відключень електроенергії – Укренерго
30 Травня 2023 16:43
37

Атака дронів на Москву. Путін зробив заяву
30 Травня 2023 14:53
18

В ДПСУ спростували обмеження виїзду за кордон для 17-річних
30 Травня 2023 14:22
59

Рада прийняла законопроєкт про зменшення призовного віку з 27 до 25 років
30 Травня 2023 13:35
68

У Москві затримали українку, яка намагалася вивезти дітей з окупованих регіонів, – росЗМІ
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Зачем Украине белгород и военная помощь “как Израилю”
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Топ-10 полезных продуктов
Александр КИРШ

Дрессировщик в ответе за свою бешеную собаку
Юрій ЛУЦЕНКО

Грайте того лисого ворона, грайте того плєшфюрера!
Александр КИРШ

Ведьма
Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
усі думки