ЗСУ зайшли в Роботине. Чому це село таке важливе?

Зранку 22 серпня українська влада повідомила, що збройні сили зайшли в село Роботине (Запорізька область). Це важливий населений пункт, важкі бої за який тривають вже третій місяць. В останні дні російські воєнкори почали писати про відступ військ РФ з цього села.

Генштаб ЗСУ у вівторок написав, що українські сили “мали успіх в напрямку Роботиного” та “закріплюються на досягнутих рубежах”.

А вранці у вівторок заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила, що ЗСУ вже перебувають в самому населеному пункті. Більш того, вони вже проводять евакуацію цивільних.

“Воїни 47-ї бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине, організували евакуацію мирних мешканців на БМП Bredley. Наші бійці виконують планову бойову роботу та знищують ворога”, – зазначила вона.

У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії, тривають бої, наголосила представниця міноборони.

“Два місяці запеклих боїв і бійці нашої бригади за підтримки інших підрозділів прорвали багатоешелоновану лінію оборони окупантів!”, – сказано в заяві 47-ї бригади.

Ще напередодні низка російських “воєнних блогерів” почала писати про відступ армії РФ з північної частини Роботиного.

Водночас російське міноборони не підтверджує цю інформацію. Навпаки – наполягає, що саме РФ має успіхи коло цього населеного пункту.

Роботине – це невеличке село, яке вони у важких боях утримували з березня минулого року. Влітку цього року саме тут почався український контрнаступ.

Чим важливе Роботине?

Роботине – невеличке село, площею 3 кв. км, де до війни офіційно жили менш як 500 людей. Однак під час російсько-української війни воно набуло надзвичайно важливого тактичного значення.

Справа в тому, що населений пункт лежить на автодорозі з Оріхова до Токмака. До цього логістичного хабу російської армії від Роботиного приблизно 20 км. Далі від Токмака лежить місто Мелітополь – одна з головних цілей українського контрнаступу.

Тож не дивно, що на початку червня 2023 саме в напрямку Роботиного почалися активні дії українського війська. Одним з головних рушіїв була новостворена 47-а механізована бригада “Магура”.

Її задачею було подолати щільні мінні поля та укріплення росіян перед селом і вийти до головної лінії оборони РФ, що пролягає відразу за Роботиним.

Українцям вдалось вклинитись в російську оборону між селами Роботине і Вербове та вийти на цій ділянці до головної лінії оборони РФ.

В таких умовах російські війська в Роботиному потрапили в складну ситуацію, опинившись в напівоточенні.

Останні декілька днів російські “воєнкори і блогери” почали повідомляти про те, що ЗСУ вдалося зайняти половину Роботиного і російська армія відступила до південних околиць села.

Наприклад, канал Colonelcassad (його веде російський військовий експерт Борис Рожин, канал має 832 тис. підписників) написав 21 серпня, що бої ведуться в центрі Роботиного.

“ЗСУ продовжують спроби штурмувати центральну частину Роботиного, зачепившись за північні околиці. У самому селищі тривають запеклі бої, як і на схід від Роботиного. Не здивуюся, якщо перед командуванням противника стоїть завдання за всяку ціну взяти Роботине до 24 серпня”, – написав він.

Про те, що українська армія вже контролює центр села, написав 20 серпня інший “воєнкор” Володимир Романов.

Канал “Военный осведомитель” (623 тис. підписників) повідомив про бої в центрі Роботиного. Проти українських військ діє бригада морпіхів Чорноморського флоту.

Український військовий аналітик групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець звертає увагу, що армії РФ не вистачає резервів, щоб стримати український наступ біля Роботиного.

За його даними, на цій ділянці ЗСУ вже вийшли на перші позиції головного рубежу оборони противника на ширині по фронту майже у 4,5 км.

Джерело: BBC