Політика

ЗСУ за добу “задвухсотили” 430 орків

29 Вересня 2022 09:30
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війна

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу захисники України знищили близько 430 одиниць живої сили, 13 танків, 4 крилаті ракети та 6 БПЛА російської армії.

За оновленою інформацією, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 58580 (+430) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2325 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4909(+20) од,
  • артилерійських систем – 1385 (+4) од,
  • РСЗВ – 331 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 175 (+0) од,
  • літаків – 262 (+0) од,
  • гелікоптерів – 224 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 995 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 246 (+4),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3751 (+9) од,
  • спеціальна техніка ‒ 131 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.


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