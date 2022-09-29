Політика

ЗСУ за добу “задвухсотили” 430 орків За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу захисники України знищили близько 430 одиниць живої сили, 13 танків, 4 крилаті ракети та 6 БПЛА російської армії. За оновленою інформацією, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.09 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 58580 (+430) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2325 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 4909(+20) од,

артилерійських систем – 1385 (+4) од,

РСЗВ – 331 (+0) од,

засоби ППО ‒ 175 (+0) од,

літаків – 262 (+0) од,

гелікоптерів – 224 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 995 (+6),

крилаті ракети ‒ 246 (+4),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3751 (+9) од,

спеціальна техніка ‒ 131 (+0). Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Поділитися:



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