ЗСУ за добу “задвухсотили” 430 орків

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу захисники України знищили близько 430 одиниць живої сили, 13 танків, 4 крилаті ракети та 6 БПЛА російської армії.
За оновленою інформацією, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.09 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 58580 (+430) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2325 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4909(+20) од,
- артилерійських систем – 1385 (+4) од,
- РСЗВ – 331 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 175 (+0) од,
- літаків – 262 (+0) од,
- гелікоптерів – 224 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 995 (+6),
- крилаті ракети ‒ 246 (+4),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3751 (+9) од,
- спеціальна техніка ‒ 131 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
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