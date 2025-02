ЗСУ вдарили по опорному пункту російських військ у Курській області (відео)

Повітряні сили ЗСУ завдали удару по опорному пункту російських військ у селі Єлизаветівка Курської області. Цей об’єкт використовували для запуску дронів по українських позиціях на Сумщині.

Як повідомили у Генеральному штабі, на взводному опорному пункті перебував 28-й стрілецький батальйон 60-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ.

“Цей удар став частиною системних заходів Збройних Сил України, спрямованих на нейтралізацію загроз та ослаблення військового потенціалу противника. Ворог повинен усвідомити: будь-яка агресія проти України матиме невідворотні наслідки”, – зазначили у Генштабі.

Yesterday, the Air Force of Ukraine carried out a precision strike on an enemy military facility near the village of Elizavetovka in the Kursk region. pic.twitter.com/JPhfD0EjxF