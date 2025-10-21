ЗСУ вдарили по Брянському хімзаводу — стратегічному об’єкту оборонної промисловості РФ

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по стратегічних об’єктах військово-промислового комплексу Росії, послаблюючи її наступальний потенціал. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

21 жовтня Повітряні Сили ЗСУ у взаємодії з Сухопутними військами, Військово-Морськими силами та іншими складовими оборони завдали масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару по Брянському хімічному заводу.

У Генштабі зазначили, що під час операції застосовувалися, зокрема, ракети повітряного базування Storm Shadow, які успішно подолали російську систему протиповітряної оборони. Результати ураження уточнюються.

Брянський хімічний завод є важливим підприємством російського військово-промислового комплексу. На ньому виготовляють порох, вибухові речовини та компоненти ракетного пального для боєприпасів і ракет, які РФ використовує для ударів по території України.

«Дякуємо партнерам за послідовну підтримку України у відсічі російським загарбникам», — зазначили в Генштабі.