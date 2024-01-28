ЗСУ увійшли до п’ятірки найсильніших армій Європи

Україна посіла 18 місце у світовому рейтингу найпотужніших армій Global Firepower із показником майже 0,26 бала, що робить її четвертою найсильнішою армією в Європі, пише Армія Inform.

До країн Європи не було зараховано Туреччину і росію. Три перші місця серед держав Європейського континенту посідають відповідно Велика Британія, Італія і Франція. Польща посіла сьоме місце, пропустивши вперед Німеччину та Іспанію.

Автори рейтингу звертають увагу на те, що українська військова потужність зміцнюється фінансовою та матеріальною підтримкою західних союзників, зокрема США. Як йдеться у пояснювальній записці, дослідники центру проаналізували понад 60 чинників, щоб усебічно визначити міць збройних формувань.

Згідно з аналізом Global Firepower, найсильнішою армією світу залишаються збройні сили США. На другому місці — росія, а трійку лідерів замикає Китай.