ЗСУ прийняли на озброєння нові зразки іноземної зброї

Наказом міністра оборони України Олексія Резнікова від 28 серпня на озброєння ЗСУ прийнято чергові зразки іноземного озброєння.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

“Йдеться про артилерійські системи та міномети іноземного виробництва. Зокрема: 152 мм самохідну гармату-гаубицю VZ.77 “DANA”, 152 мм самохідну гармату “Zuzana-2″, 155 мм саморушну гаубицю TRF1, 105 мм гаубицю M101, 120 мм міномет, M/41D 82 мм міномет 2”, – інформує відомство.

Зазначається, що така практика забезпечення ЗСУ вже апробована і використовується для швидкого і ритмічного прийняття, наданого Україні іноземного озброєння.

“Під час війни в нас немає зволікань. Процедура досить проста, де ключовим фактором є наявність коду НАТО для того чи іншого озброєння, що надходить у рамках міжнародної технічної допомоги. Оскільки переважна більшість наданого ОВТ уже кодифікована в Альянсі, в Україні воно береться на озброєння наказами Міністерства оборони України”, – йдеться в повідомленні.

“Використовуючи цей механізм ми швидко, без зволікань, уникаючи бюрократичної тяганини, проходимо етапи циркуляції паперів і приймаємо ОВТ на озброєння. Така практика повною мірою задовольняє потреби ЗСУ та відповідає підходам наших партнерів”, – наголосив міністр оборони України Олексій Резніков.

За даними Міноборони, загалом із 24 лютого 2022 року прийнято на озброєння та допущено до експлуатації в ЗСУ 246 зразків озброєння та військової техніки. Це в сотні разів більше, ніж у будь-який рік з моменту незалежності України.

Серед них також допущено до експлуатації і 82 зразки безпілотних авіаційних комплексів.