ЗСУ просуваються в районі Бахмута – Маляр

Збройні сили України наступали на південному фланзі в районі Бахмута на Донеччині. На цій ділянці фронту є просування.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“На Бахмутському напрямку на південному фланзі навколо Бахмута ми сьогодні (12 липня – Ред.) наступали. Є просування. Зараз наші захисники закріплюються на зайнятих рубежах”, – наголосила представниця міністерства.

Наразі Сили оборони України стримують наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Маляр зауважила, що стримання окупанта є успішним:

“Ворог не просунувся. Йдуть важкі бої”, – наголосила вона.

Крім того, на півдні України в межах контрнаступу ЗСУ виконують чимало завдань, спрямованих на “ослаблення ворога і відпрацювання обстановки для подальших дій”.

“За останні тижні наші захисники на півдні підірвали наступальні та оборонні спроможності ворога. Через знищення великої кількості складів із боєприпасами кількість ворожих обстрілів наразі знизилася”, – зауважила Ганна Маляр.