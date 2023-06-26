Суспільство

ЗСУ просунулись на 1-2 кілометри на сході за минулий тиждень – Маляр

26 Червня 2023 10:13
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зсу, бахмут, маляр

Наприкінці минулого тижня Сили оборони України розпочали наступ на кількох напрямках на сході країни і станом на ранок понеділка просунулися вперед на 1-2 км.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Наші війська на сході наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків  просування від 1 до 2 км. Зараз війська закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують нищити ворога”, – сказала Маляр.

Як зазначила заступниця міністра оборони, окупанти намагалися наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулого тижня на цих напрямках відбулось близько 250 бойових зіткнень. Але витіснити українські війська із займаних позицій ворог не зміг. Важкі бої тривають.


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