Політика

ЗСУ прокоментували призначення начштабу СБС
31 Серпня 2024 10:11
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Роман Гладкий / Фото Facebook ВМФ України

ЗСУ офіційно прокоментували призначення Романа Гладкого начальником штабу Сил безпілотних систем.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що у нього дружина – громадянка Росії, а дочка виступала за РФ на спортивних змаганнях.

Також стверджувалося, що Гладкий не має досвіду в роботі з БПЛА і що він є креатурою головкому Олександра Сирського.

У Збройних силах України ці звинувачення не прокоментували. Але заявили, що Гладкий «є офіцером із багаторічним досвідом служби в ЗСУ. Проходив спеціалізовану підготовку в Канаді, а з початком широкомасштабної агресії виконував завдання за різними важливими напрямками».


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