Політика

ЗСУ прагнуть відрізати шляхи постачання РФ під Бахмутом

24 Вересня 2023 16:07
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бахмут, контрнаступ

Сили оборони України ведуть роботу, спрямовану на те, щоби перекрити логістичні шляхи росіян під Бахмутом. Про це розповів в ефірі телемарафону начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. За його словами, українські військові вже “добивають” до однієї з російських трас постачання – Бахмут-Горлівка.

“Один із шляхів, ми вже можемо до нього добивати, це траса Бахмут – Горлівка, яка знаходиться за 3 км від лінії зіткнення, це робоча дистанція для наших мінометів та БПЛА”, – сказав Євлаш.

Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ зазначив, однак, що ЗС РФ має ще кілька шляхів постачання під Бахмутом.


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