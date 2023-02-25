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ЗСУ пояснили, для чого росіянам так потрібен Бахмут

25 Лютого 2023 20:59
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зсу, бахмут

Вже протягом 7 місяців Бахмут залишається однією з найгарячіших точок фронту. Росіяни несуть колосальні втрати на цьому напрямку.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він зауважив, що у діях росіян була певна військова логіка.

Військовий пояснив, що після того, як ЗСУ вимотали сили ворога і організовано відійшли з Сіверськодонецька та Лисичанська, окупанти розраховували, що вони спокійно зайдуть в Бахмут. А після цього візьмуть Слов’янськ і Краматорськ.

Однак сталось не так, як гадалось. Станом на сьогодні ворог втратив неймовірну кількість ресурсів, в тому числі й особових.

Череватий заявив, що для росіян завоювання Бахмута стало питанням принципу. Це місто – символ неймовірної української мужності та водночас неспроможності російської армії показати великі стратегічні досягнення.

“Після кожного завойованого метра землі, зазнавши колосальних втрат, росіяни радіють так, ніби взяли Сталінград”, – сказав Череватий.

Він також додав, що весь світ вже побачив, що для росіян Бахмут став місцем, де неможливо зламати український дух.


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