ЗСУ подякували Парижу за танки AMX-10, але відзначили низку недоліків

Президент України Володимир Зеленський подякував лідеру Франції Еммануелю Макрону за легкі колісні танки AMX-10 RC, які були передані Києву. Однак один із командирів 37-ї бригади морської піхоти ЗСУ зазначив, що використання такої техніки в ході наступу досить обмежене — через тонку броню цих танків.

За словами командира бригади морської піхоти, використовувати на передовій AMX-10 RC – “непрактично”, вони більше підходять для забезпечення вогневої підтримки. Він також зазначив, що чотири українські військові, які перебували в AMX-10 RC, загинули під час обстрілу, оскільки тонка броня цієї машини не могла забезпечити необхідний захист.

Військовий також зазначив, що AMX-10 RC має особливості в роботі коробки передач, яка ламається — можливо, вона не передбачена для використання в таких важких умовах. За словами представника ЗСУ, поломки відбуваються, швидше за все, через бруд на дорогах.

Франція анонсувала передачу Києву легких колісних танків AMX-10 RC у січні. Згідно з планом, Париж мав передати Києву близько 40 машин.

Шестиколісні АМХ-10RC іноді називають “легкими танками”, оскільки вони озброєні 105-міліметровою танковою гарматою. Тим не менш, за своїм класом це скоріше важкий бронеавтомобіль, так як бронезахист не дозволяє йому брати участь у сучасному загальновійськовому бою нарівні з основним бойовим танком. АМХ-10RC можна використовувати для розвідки, підтримки піхоти та як легкі колісні штурмові самохідні артилерійські установки.