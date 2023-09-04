ЗСУ передали амуніцію на 2,9 млн гривень, вилучену у кримінальній справі

Одній з військових частин України передали бронежилети, плитоноски, каски, оптичні приціли, магазини та тепловізори вартістю 2,9 мільйона гривень, які вилучили у межах кримінального провадження.

Про це повідомили Офіс Генпрокурора та Бюро економічної безпеки.

Цю амуніцію без відповідних сертифікатів знайшли під час обшуків магазинів на території Черкаської та Миколаївської областей. Правоохоронці розслідують справу щодо групи ділків, які продавали товари військового призначення без документів про їхнє походження чи про їх легальне ввезення в Україну.

Справу порушили за статтями про незаконне використання товарів гуманітарної допомоги, а також ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 212 КК України).

Бронежилети, турнікети, тактичні шоломи, тепловізори, радіостанції та інше військове майно вилучили під час обшуків. Правоохоронці клопотали, щоб амуніцію на майже 3 мільйони гривень звернули в дохід держави і передали на потреби Збройних Сил України. Шевченківський райсуд Києва погодився, тож тепер ці товари отримала одна з військових частин.