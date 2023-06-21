ЗСУ наступають щонайменше на двох напрямках: ISW

Протягом доби 20 червня, Збройні сили України вели контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Фахівці зазначили, що ЗСУ продовжують наступ на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями, а також на заході Запорізької області.

Міністерство оборони РФ заявило, що підрозділи Східного угруповання військ відбили чотири українські штурми біля Оріхова Запорізької області та на заході Донецької області.

Як повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, російські окупанти спрямували значні сили з метою зупинки українського наступу, що ускладнює просування ЗСУ. Крім того, вона зауважила, що українські операції, які тривають, мають низку завдань, що не зосереджені виключно на звільненні території. Вона наголошує, що українські сили ще мають розпочати основну фазу контрнаступальних операцій.