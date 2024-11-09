ЗСУ: Ми цінуємо допомогу Стерненка, але все вирішує ТЦК і закон

ЗСУ через соцмережі Сухопутних військ зробили заяву щодо волонтера Сергія Стерненка.
На днях Стерненко заявив, що його розшукували через неявку до Приморського РТЦК та СП в Одеській області за повісткою, і пов′язав це зі своєю критикою армійської системи та закликами реформ для військових. Він пояснив, що повістку йому прислали на стару адресу, де він давно не проживає, і що нову адресу і всі свіжі дані він вніс до системи “Резерв+”. Більше того, в “Резерв+” немає жодної інформаціє про розшук активіста.
Одеський ТЦК та СП на це відповів, що діє “виключно в рамках законодавства” і що Стерненко не повідомив про низку важливих деталей, зокрема про те, що він уже нібито відвідав Приморський РТЦК та СП, де сплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку, та про те, що був направлений на військово-лікарську комісію.
Пізніше Стерненко звинуватив головкома ЗСУ Олександра Сирського в тому, що той особисто влаштував на нього полювання ТЦК, оскільки хоче помститися за критику системи управління військами.
І ось відповідь ЗСУ:
Збройні Сили України високо цінують внесок і допомогу українських волонтерів у боротьбі проти російських окупантів. В умовах протистояння з ворогом, який переважає у живій силі та техніці, така допомога є життєво необхідною, особливо в забезпеченні бойових підрозділів дронами різних модифікацій. Це стосується зокрема й ефективної співпраці із Силами оборони волонтера та громадського діяча Сергія Стерненка.
Водночас, мобілізація конкретних громадян здійснюється за рішенням безпосередньо територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які мають право вручати повістки військовозобов’язаним для уточнення облікових даних, проходження медичних оглядів та мобілізації.
Згідно зі ст. 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
Якщо військовозобов’язаний громадянин має проблеми зі здоров‘ям, то під час проходження ВЛК вирішується питання про його придатність до військової служби.
При цьому слід також пам’ятати, що велика кількість громадських активістів та волонтерів стали до лав Збройних Сил і виконують свій конституційний обов’язок. Адже лише в консолідації та єдності – сила українців та запорука перемоги над підступним, споконвічним російським ворогом.