ЗСУ: Ми цінуємо допомогу Стерненка, але все вирішує ТЦК і закон

ЗСУ через соцмережі Сухопутних військ зробили заяву щодо волонтера Сергія Стерненка.

На днях Стерненко заявив, що його розшукували через неявку до Приморського РТЦК та СП в Одеській області за повісткою, і пов′язав це зі своєю критикою армійської системи та закликами реформ для військових. Він пояснив, що повістку йому прислали на стару адресу, де він давно не проживає, і що нову адресу і всі свіжі дані він вніс до системи “Резерв+”. Більше того, в “Резерв+” немає жодної інформаціє про розшук активіста.

Одеський ТЦК та СП на це відповів, що діє “виключно в рамках законодавства” і що Стерненко не повідомив про низку важливих деталей, зокрема про те, що він уже нібито відвідав Приморський РТЦК та СП, де сплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку, та про те, що був направлений на військово-лікарську комісію.

Пізніше Стерненко звинуватив головкома ЗСУ Олександра Сирського в тому, що той особисто влаштував на нього полювання ТЦК, оскільки хоче помститися за критику системи управління військами.

І ось відповідь ЗСУ: