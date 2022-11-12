ЗСУ контролюють понад 60 населених пунктів Херсонщини, – Зеленський звернувся до українців

Сили оборони звільнили вже понад 60 населених пунктів Херсонщини, водночас окупанти перед відступом з Херсона знищили всю критичну інфраструктуру міста.

“Станом на цей вечір Силами оборони встановлено контроль більш ніж у 60 населених пунктах Херсонщини. Поліція почала стабілізаційні заходи. В самому Херсоні теж тривають стабілізаційні заходи… Окупанти перед втечею з Херсона знищили всю критичну інфраструктуру – зв’язок, постачання води, тепла, електрики. У рашистів всюди однакова мета – максимальне знущання з людей. Але все ми відновимо, повірте”, – сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Зеленський також повідомив, що на звільненій території Херсонщини вже вилучено майже 2 тисячі вибухонебезпечних предметів – мін, розтяжок, боєприпасів, які не розірвалися.

Президент закликав херсонців не намагатися самостійно перевіряти будь-які залишені окупантами будівлі та предмети.

Він зазначив, що у суботу один з саперів отримав поранення у Херсоні під час розмінування адміністративної будівлі.