Суспільство

ЗСУ атакували дві нафтобази та склад боєприпасів у РФ
29 Серпня 2024 08:39
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зсу, обстріл, рф
Ілюстративне фото / Telegram

Сили оборони атакували дві нафтобази у Ростовській та Кіровській областях та польовий артилерійський склад угруповання російських військ у Воронезькій області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook

“У ніч на 28 серпня завдано удару по нафтобазі “Атлас”, що в Ростовській області РФ. В результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об’єкту. Відомо про залучення пожежних потягів до ліквідації наслідків загоряння”.

Повідомляється, що завдання виконали підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ та Головного управління розвідки Міноборони у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

“Крім цього, ударів завдано по нафтобазі “Зеніт” в Кіровській області та польовому артилерійському складу угруповання російських військ “Запад” у Воронезькій області РФ”, – повідомили у Генштабі.

Інформація про наслідки ураження наразі уточнюється.


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