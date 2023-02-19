Суспільство

Зруйнований, але нескорений: ЗСУ показали ранок у Бахмуті

19 Лютого 2023 12:13
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бахмут

У Бахмуті тривають активні бойові дії. Збройні Сили України тримають місто під своїм контролем, однак ситуація там – дуже складна.

Бахмутський напрямок залишається одним з найважчих на фронті. Що відбувається зараз у Бахмуті, повідомляє 24 Канал.

Військові оприлюднили відео, на якому показали, що відбувається у Бахмуті зранку 19 лютого. На кадрах можна побачити, що зараз місто – повністю пусте, однак його продовжують надійно захищати українські захисники.

Російські нелюди обстріляли будівлі Бахмута, зараз на них видно сліди від снарядів та обгорілі вікна і балкони.

Окрім цього, на відео чути потужні обстріли окупантів, оскільки вони невпинно та цинічно продовжують завдавати ударів по Бахмуту. Попри це, Збройні Сили України тримають місто під своїм контролем і не збираються його здавати росіянам.


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