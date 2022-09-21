Кримінал

Зруйновано верхній шлюз на Печенізькій дамбі

21 Вересня 2022 16:48
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Російські окупаційні війська завдали двох ракетних ударів по Чугуївському району Харківської області, зруйновано верхній шлюз на Печенізькій дамбі, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

“Унаслідок обстрілу на Печенізькій дамбі зруйновано верхній шлюз. На щастя, жертв та постраждалих немає”, – написав Тимошенко у своєму телеграм-каналі.

Він запевнив, що ситуація контрольована, наслідки обстрілу будуть оперативно ліквідовані.

“Нашим спеціалістам не вперше долати такі наслідки “руського міра”. Схожа ситуація вже була подолана у Кривому Розі. Ми знаємо, що робити. Все буде оперативно відновлено. Ситуація повністю контрольована!” – написав Тимошенко.

Як повідомлялося, увечері 20 вересня печенізький селищний голова Олександр Гусаров екстрено звернувся до мешканців громади і попередив про ймовірну загрозу сильного затоплення через ворожі ракетні обстріли дамби, що не припиняються.

“Є ймовірна загроза руйнування ворогом греблі Печенізького гідровузла. Можливе виникнення надзвичайної ситуації внаслідок катастрофічного затоплення територій вниз за течією”, – написав Гусаров у своєму телеграм-каналі.

Він закликав мешканців цілодобово стежити за повідомленнями Печенізької селищної ради та у разі оголошення тривоги взяти речі першої необхідності та переміститися за адресами, зазначеними у його телеграм-каналі.


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