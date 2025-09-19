Зросло число українців, які хочуть виборів до завершення війни, – КМІС

Станом на початок вересня 2025 року 59% українців довіряють президентові Володимиру Зеленському.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Порівняно з початком серпня, рівень довіри майже не змінився: тоді Зеленському довіряли 58%, а не довіряли 35% громадян. Баланс довіри-недовіри наразі становить +25%.

Реклама

Реклама

Рівень довіри до президента вищий, ніж у грудні 2024 року (52%), але нижчий, ніж у травні 2025 року, коли він сягав 74% одразу після підписання Угоди про копалини та напередодні перемовин у Стамбулі.

Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте Володимиру Зеленському? / КМІС

КМІС також досліджував думку українців щодо часу проведення виборів. Частка тих, хто підтримує проведення виборів до припинення вогню, залишається стабільно низькою — 12%. Натомість кількість респондентів, які виступають за вибори після припинення вогню з гарантіями безпеки, зросла з 9% у березні до 22% у вересні.

Водночас більшість — 63% — вважають, що голосування має відбутися лише після остаточної мирної угоди та завершення війни, тоді як у травні таких було 71%, а у березні — 78%.

Ставлення до проведення національних виборів / КМІС

Опитування показує, що підтримка виборів тісно пов’язана з довірою до президента: чим більше довіри, тим менше бажання проводити вибори. Серед тих, хто зовсім не довіряє Зеленському, лише 29% вважають, що вибори слід проводити до завершення війни.

Опитування КМІС проводився з 2 по 14 вересня 2025 року методом телефонних інтерв’ю. Було опитано 1023 респондентів у всіх контрольованих урядом регіонах. Статистична похибка за звичайних умов не перевищує 4,1%, проте через війну можливі додаткові систематичні відхилення.