Зробимо все можливе для звільнення окупованих територій: Сирський в інтерв’ю The Guardian

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський дав інтерв’ю The Guardian в якому розповів про ситуацію на фронті, мобілізацію, удари по території РФ та перспективи України на полі бою.

Перевага ворога

У росіян більше всього: танків, бойових машин піхоти, солдатів. Як зазначив Сирський, їхні початкові 100-тисячні сили вторгнення зросли до 520 000, а до кінця 2024 року їхня чисельність має досягти 690 000 чоловік.

“Що стосується техніки, то тут співвідношення 1:2 або 1:3 на їхню користь”, – сказав він. З 2022 року кількість російських танків “подвоїлася” – з 1 700 до 3 500. Артилерійські системи потроїлися, а бронетранспортери зросли з 4 500 до 8 900. “Противник має значну перевагу у силах і засобах, – сказав Сирський. “Тому для нас питання постачання, питання якості дійсно стоїть на першому плані”.

Саме ця перевага в людях і техніці пояснює останні події на полі бою.

Наступ на Харків

Росіяни спробували захопити Харків та сусідню Сумську область. “Вона (операція) провалилася”, – сказав Сирський. Бої тривають, але, за його словами, спроба Путіна створити так звану “санітарну зону” поруч з російським кордоном і Бєлгородською областю була зірвана.

Окупаційна армія здобуває лише тактичні локальні здобутки

Окупаційна армія здобуває в Україні лише тактичні локальні здобутки, які коштують їй дуже великих людських втрат.

“У принципі, ворог не досягнув жодного значного прогресу”, — сказав він, додавши, що довжина лінії фронту становить 3700 км, при цьому активні бойові дії тривають на ділянці завдовжки 977 км, що “вдвічі перевищує довжину кордону між Німеччиною і Францією”.

За словами Олександра Сирського, втрати Кремля “втричі” перевищують втрати України, а на деяких напрямках — “навіть більше”.

Для нас дуже важливо зберегти життя наших солдатів

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що не бажає “досягати цілей за будь-яку ціну” або кидати своїх людей у “безглузді м’ясні штурми”. Саме через це часом доводилося відходити.

“Ми не захищаємо руїни, стоячи на смерть”, — сказав Сирський.

Винищувачі F-16

Винищувачі F-16 посилять протиповітряну оборону України. Вони дозволять ефективніше протидіяти російським крилатим ракетам і точніше вражати наземні цілі, але застосування їх буде обмежено.

Росія має потужні ВКС та протиповітряну оборону, тому F-16 наближатимуться до фронту не ближче 40 км.

Удари по Росії

За словами головкома, Збройні сили України успішно використовують безпілотники-камікадзе дальнього радіусу дії для нанесення ударів в глибині Росії. На сьогоднішній день Сили оборони уразили сотні цілей на території РФ.

Морські дрони тим часом потопили близько третини Чорноморського військово-морського флоту Росії. “Це дійсно стало для них пасткою, а для деяких [кораблів] – могилою”, – сказав Срийський.

Деокупація

Україна має плани повернення тимчасово окупованого Криму, який росія незаконно анексувала понад 10 років тому.

“Це реалістично. Звичайно, це велика військова таємниця. Ми зробимо все можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Ми повинні перемогти… щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають”, — сказав Сирський.

Мобілізація

Мобілізація потрібна, щоб поповнити резерви і створити нові бригади: “Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов’язок. Я сподіваюся, що після перемоги вони зможуть розповісти своїм дітям, де вони були”, – сказав головком.