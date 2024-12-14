“Зробимо Росію знову маленькою”: литовську спортсменку виключено з чемпіонату в Будапешті

У Будапешті (Угорщина) проходить чемпіонат світу з функціонального спорту, де участь беруть спортсмени з різних країн, включно з Росією і Білоруссю. Однак допуск представників країн-агресорів викликав різке невдоволення збірної Литви, повідомляє Delfi.

Литовська спортсменка Корнелія Дудайте висловила свою позицію, одягнувши майку з написом “Зробимо Росію знову маленькою ». Цей жест привернув увагу організаторів, які вирішили зняти Дудайте з участі в змаганнях.

«Це моя особиста позиція, а не позиція всієї збірної. Пізніше мені надіслали офіційного листа з вимогою зняти майку і видалити всі фото в ній, щоб продовжити участь у чемпіонаті. Я відмовилася, після чого охорона вивела мене з арени. Для мене змагання закінчилися. Наскільки мені відомо, інші члени збірної зараз вирішують, чи братимуть участь. Більшість дорослих спортсменів уже вирішили відмовитися від виступів», – розповіла Дудайте в інтерв’ю LRT.

Литовська федерація функціонального спорту підтвердила своє рішення відмовитися від участі в чемпіонаті. В офіційній заяві йдеться:

«Федерація ухвалила рішення не брати участь у змаганнях у Будапешті через недбале ставлення організаторів до політики «нейтрального прапора». Під час прямих трансляцій були помічені символи країни-агресора, а також вказана назва країни. Така поведінка суперечить нашим цінностям, тому ми рекомендували членам збірної покинути змагання».

Позиція литовської федерації отримала підтримку серед багатьох спортсменів, які підкреслили важливість етичних принципів у спорті.