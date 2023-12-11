Кримінал

Зранку росіяни атакували Київ балістикою

11 Грудня 2023 06:55
читать на русском →
ппо, ракетний удар

У ніч на 11 грудня окупанти атакували Україну безпілотниками типу “Shahed” з окупованого Криму, а також балістичними ракетами, ППО знищили 18 ударних БпЛА і 8 ракет.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

“Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування “Південь”.

Більшість – на Миколаївщині. Успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України”, – йдеться у повідомлені.

Крім того, близько 4 ранку 11 грудня 2023 року російські окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо – із Брянської області РФ.

Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування “Центр”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Грудня 2023 06:55

Зранку росіяни атакували Київ балістикою
11 Грудня 2023 07:02

Ракетна атака на Київ: четверо людей постраждали
10 Грудня 2023 22:30

Зеленський зустрінется з Байденом
10 Грудня 2023 20:22

Ворог атакує на семи напрямках, відбулось 82 бойових зіткнення
10 Грудня 2023 19:20

Зеленський та Орбан провели зустріч “на ногах”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
усі думки