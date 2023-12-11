Зранку росіяни атакували Київ балістикою

У ніч на 11 грудня окупанти атакували Україну безпілотниками типу “Shahed” з окупованого Криму, а також балістичними ракетами, ППО знищили 18 ударних БпЛА і 8 ракет.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

“Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування “Південь”.

Більшість – на Миколаївщині. Успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України”, – йдеться у повідомлені.

Крім того, близько 4 ранку 11 грудня 2023 року російські окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо – із Брянської області РФ.

Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування “Центр”.