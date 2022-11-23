Зранку окупанти завдали удару по Куп’янську – двоє людей загинули

Сьогодні близько 07:40 відбувся обстріл у м. Купянськ Харківської області. Як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, пошкоджено 9-ти поверховий житловий будинок, будівлю поліклініки. “На жаль, загинули 2 людей – жінка 55 років та чоловік 68 років, 1 чоловік – госпіталізований, 1 – надали допомогу на місці”, – написав він у Telegram.

Протягом вчорашньої доби окупанти також обстрілювати прифронтові райони Харківщини.

У Куп’янську внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

Після 15 години у м. Вовчанськ обстрілами знищили кілька будинків, господарчі споруди, також без поранених.