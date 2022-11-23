Кримінал

Зранку окупанти завдали удару по Куп’янську – двоє людей загинули

23 Листопада 2022 08:46
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куп'янськ

Сьогодні близько 07:40 відбувся обстріл у м. Купянськ Харківської області. Як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, пошкоджено 9-ти поверховий житловий будинок, будівлю поліклініки. “На жаль, загинули 2 людей – жінка 55 років та чоловік 68 років, 1 чоловік – госпіталізований, 1 – надали допомогу на місці”, – написав він у Telegram.

Протягом вчорашньої доби окупанти також обстрілювати прифронтові райони Харківщини.

У Куп’янську внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

Після 15 години у м. Вовчанськ обстрілами знищили кілька будинків, господарчі споруди, також без поранених.


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