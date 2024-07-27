Кримінал

Зранку окупанти нанесли удар по с. Івашки на Харківщині
27 Липня 2024 08:59
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куп'янськ, хова
Наслідки удару FPV-дронів по селу Івашки. 27 липня 2024 / Фото телеграм-канал @synegubov

У суботу, 27 липня, о 6:20 окупанти трьома FPV-дронами вдарили по селу Івашки у Богодухівському районі Харківської області. Як повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов, пошкоджено два приватних будинки, автомобіль та господарчі споруди.

Він також надав хроніку вчорашніх нальотів російських військ на населенні пункти Харківської області.

  • 14:21 Ізюмський район, Борівська громада, с. Богуславка за межами. Внаслідок обстрілу ударним БПЛА “Ланцет” пошкоджено навантажувач “JCB”.
  • 15:36 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, с. Куп’янськ-Вузловий, за межами. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 400 м.кв.
  • 17:46 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 700 м.кв.
  • 17.56 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, с. Глушківка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2,5 Га.
  • 19:40 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок влучання FPV-дрону між двома АЗС горіла трава на площі 15м.кв.

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Зранку окупанти нанесли удар по с. Івашки на Харківщині
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