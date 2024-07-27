Зранку окупанти нанесли удар по с. Івашки на Харківщині

У суботу, 27 липня, о 6:20 окупанти трьома FPV-дронами вдарили по селу Івашки у Богодухівському районі Харківської області. Як повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов, пошкоджено два приватних будинки, автомобіль та господарчі споруди.

Він також надав хроніку вчорашніх нальотів російських військ на населенні пункти Харківської області.