“Знищено цілий під’їзд”: РФ вдарила по багатоповерхівці в Оріхові

Удень 18 січня російська окупаційна армія завдала 6 авіаударів по Оріхову Запорізької області, внаслідок чого знищено цілий під’їзд багатоповерхівки.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
“Близько 13:15 російські терористи нанесли 6 авіаударів по незламному місту Оріхів. Ворожі бомби поцілили у нежитлові будівлі та багатоповерховий будинок. Цілий під’їзд знищено”, – написав він.
Чиновник опублікував фото, на яких видно гори будівельного сміття, які залишилися від осель мирних мешканців.
Місця ударів обстежують спеціалісти. Інформація про постраждалих не надходила.