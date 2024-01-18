Кримінал

“Знищено цілий під’їзд”: РФ вдарила по багатоповерхівці в Оріхові

18 Січня 2024 15:58
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обстріл

Удень 18 січня російська окупаційна армія завдала 6 авіаударів по Оріхову Запорізької області, внаслідок чого знищено цілий під’їзд багатоповерхівки.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

“Близько 13:15 російські терористи нанесли 6 авіаударів по незламному місту Оріхів. Ворожі бомби поцілили у нежитлові будівлі та багатоповерховий будинок. Цілий під’їзд знищено”, – написав він.

Чиновник опублікував фото, на яких видно гори будівельного сміття, які залишилися від осель мирних мешканців.

Місця ударів обстежують спеціалісти. Інформація про постраждалих не надходила.


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