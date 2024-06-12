Кримінал

Зникнення української дівчинки в Німеччини: правоохоронці знайшли в лісі тіло, його ідентифікують
12 Червня 2024 14:30
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діти, німеччина
Ілюстративне фото / Getty Images

У Німеччині у лісі біля міста Дебельн під час пошукової операції девʼятирічної українки Валерії, яка 3 червня зникла дорогою в школу, знайшли тіло.

Про це пише Bild.

Тіло знайшли близько 14:30 у лісі за 3 км від помешкання батьків Валерії. Спершу пошуки там майже не проводили. І лише у вівторок, після того як свідки повідомили, що чули крики про допомогу в лісі, правоохоронці розширили радіус пошукової операції.

Поліція поки що не змогла підтвердити, чи знайдене тіло належить зниклій українській дівчинці.

“Наразі ми зʼясовуємо, чи є загибла особа девʼятирічною дівчинкою з Дебельна, яку розшукували до цього часу. Нашим першочерговим завданням є збір доказів на місці, де було знайдено тіло”, — заявив речник поліції.

Місце знахідки огородили. Слідчі дії, ймовірно, триватимуть до ночі. Поліція оголосила про проведення пресконференції в середу в другій половині дня.


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