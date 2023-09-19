Суспільство

Знущання з чоловіка у ТЦК на Львівщині: ДБР взялося за розслідування справи

19 Вересня 2023 17:01
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Львів, військомат

Державне бюро розслідувань відкрило провадження щодо знущань у військкоматі Самбору на Львівщині після оприлюднення в мережі відео з побиттям озброєним військовим людини в цивільному з Харкова. 

Про це повідомила пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП, пресслужба ДБР, анонімні Telegram-канали.

Вдень в мережі з’явився відеозапис, на якому чоловік у військовій формі у приміщенні б’є та лає іншого чоловіка – у цивільному. Повідомлялося, що на відео – військкомат міста Самбір на Львівщині.

Тримаючи предмет, схожий на пістолет, він погрожував нібито цивільному, що того “кинуть у багажник і закопають”. Йому та ще одному чоловіку, який приховано знімав цей інцидент на камеру, він сказав “підніматись”, а потім додав, що їх не буде шукати навіть поліція. У приміщенні також знаходились ще щонайменше двоє чоловіків у формі, які не зупинили побиття. 

На другому відео чоловік у цивільному майже пошепки сам говорить на камеру:

Я (ім’я та прізвище – ред.) тут живу. В ТЦК мене утримують. Я сам з міста Харків. (дата народження – ред.). Вже шосту добу мене тут утримують. Не знаю, чи мене відпустять.

… Багато не можу говорити. Вони забрали телефон. В телефоні є багато відео. Він заблокований в мене. Вони не вскриють його. Я потім все надам: і з військовими сварки, і інше. Поможіть, будь-ласка”.

На третьому відео той самий чоловік, в якого на шиї та грудях вже нібито кров, показує на камеру криваву пляму на стіні. Він пошепки зазначає, що це його кров, яка має довести, що він дійсно тут був. За його словами, в цей день його побили.

Пресслужба Львівського обласного військкомату повідомила, що призначила службову перевірку і військовослужбовців відсторонили на її час.

“В мережі інтернет поширюється відео з інцидентом між військовослужбовцями та цивільною особою. 

На відео видно частину події, тож, що саме відбулося в даній ситуації і що передувало діям військовослужбовців, з’ясовується. На час службової перевірки дані військовослужбовці відстороненні від виконання обовʼязків до зʼясування усіх обставин”. 

Державне бюро розслідувань повідомило, що розпочало розслідування інциденту.

“Попередньо, подія сталась сьогодні, 19 вересня, у приміщенні Самбірського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 406 КК України). Працівники ДБР на місці події встановлюють усі обставини інциденту”.


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