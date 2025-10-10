Знеструмлення у Києві, Сумах та удар по газовій інфраструктурі у Запоріжжі: наслідки атаки РФ на Україну

У ніч на 10 жовтня росіяни завдали масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі. Енергетики вживають заходів для мінімізації негативних наслідків атаки.

Про це повідомила міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

“Щойно дозволять безпекові умови, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи”, – йдеться в повідомленні.

Реклама

Реклама

За даними ДТЕК, частина Києва залишилася без світла після нічної атаки.

“Вже працюємо над відновленням живлення – спершу для об’єктів критичної інфраструктури. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики оцінять масштаби пошкоджень, щоб повернути світло в усі домівки якнайшвидше”, – зазначили в ДТЕК.

За повідомленням “ДТЕК Київські електромережі”, в області вводять екстрені графіки аварійних відключень.

“У частині Голосiївського, Дарницького, Деснянського, Днiпровського, Подiльського, Святошинського районів зникло світло через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання”, – йдеться в повідомленні.

Також пошкоджені енергетичні обʼєкти і в Дніпропетровській області. За вказівкою НЕК “Укренерго” на території Сумщини введено графіки аварійних відключень.

“Наразі ГАВ діють для 10 черг споживачів. Причина застосування ГАВ – наслідки російської атаки на енергетику”, – повідомили в Сумиобленерго.

Також у Запоріжжі наслідок нічних обстрілів зафіксовано пошкодження об’єктів газової інфраструктури. Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків.