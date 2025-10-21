Били по трансформаторах навіть FPV-дронами: Зеленський про наслідки атак росіян на енергетику

21 жовтня на Чернігівщині, Сумщині та в інших регіонах тривають відновлювальні роботи після російських ударів по енергетичній інфраструктурі України. Сьогодні вночі росіяни атакували FPV-дронами трансформатори в Запорізькій області.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

На місцях працюють ремонтні бригади, енергетики, комунальні служби та ДСНС.

“Сьогодні вже були доповіді віцепрем’єра Олексія Кулеби і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Необхідні сили є, у кожній області робиться максимум, щоб відновити енергопостачання”, – написав Зеленський.

Як повідомили в ДСНС України, внаслідок російської атаки на об’єкти критичної інфраструктури Чернігівщини знеструмлені Чернігів, Чернігівський район (окрім Козелецької територіальної громади), Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Об’єкти критичної інфраструктури працюють від генераторів.

На території області розгорнуті 40 “Пунктів незламності” ДСНС, в тому числі 11 у Чернігові.