        Суспільство

        Били по трансформаторах навіть FPV-дронами: Зеленський про наслідки атак росіян на енергетику

        Галина Шподарева
        21 Жовтня 2025 13:31
        читать на русском →
        Для жителів Чернігівщини рятувальники розгорнули "Пункти незламності" / Фото: ДСНС
        Для жителів Чернігівщини рятувальники розгорнули "Пункти незламності" / Фото: ДСНС

        21 жовтня на Чернігівщині, Сумщині та в інших регіонах тривають відновлювальні роботи після російських ударів по енергетичній інфраструктурі України. Сьогодні вночі росіяни атакували FPV-дронами трансформатори в Запорізькій області.

        Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

        На місцях працюють ремонтні бригади, енергетики, комунальні служби та ДСНС.

        Реклама
        Реклама

        “Сьогодні вже були доповіді віцепрем’єра Олексія Кулеби і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Необхідні сили є, у кожній області робиться максимум, щоб відновити енергопостачання”, – написав Зеленський.

        Як повідомили в ДСНС України, внаслідок російської атаки на об’єкти критичної інфраструктури Чернігівщини знеструмлені Чернігів, Чернігівський район (окрім Козелецької територіальної громади), Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Об’єкти критичної інфраструктури працюють від генераторів.

        На території області розгорнуті 40 “Пунктів незламності” ДСНС, в тому числі 11 у Чернігові.

        “Пункти незламності” в Чернігові / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини