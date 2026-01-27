Знешкоджено 135 російських БпЛА на півночі, півдні, в центрі та сході України

У ніч на 27 січня, починаючи з 18:00 26 січня, РФ атакувала Україну 165 ударними БпЛА Shahed (зокрема реактивними), “Гербера”, “Італмас” та дронами інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське, Чауда (ТОТ АР Крим). Близько 100 із них – “шахеди”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Реклама

Реклама

Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 135 російських БпЛА на півночі, півдні, в центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих БпЛА на дев’яти локаціях.