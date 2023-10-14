Значення російських ув’язнених на фронті знижується, вважає експерт

У російському сегменті соцмереж з’являється все більше повідомлень про втрати підрозділів Шторм Z, які в основному комплектуються за рахунок ув’язнених російських в’язниць, передає ВВС.

За словами родичів засуджених та правозахисників, російські силовики продовжують вербувати засуджених.

Але важливість підрозділів, сформованих із ув’язнених, знижується, вважає експерт Центру військово-морського аналізу США Самуель Бендетт.

«Малоймовірно, що ми знову побачимо атаки у виконанні загонів ув’язнених та інших непрофесійних підрозділів, збитих з поспіхом навчених бійців та кинутих у м’ясорубку. Але ми точно не знаємо, про що зараз думають російські керівники. Ми не знаємо, що вони планують. Поки немає ясності, наскільки вони зможуть стабілізувати фронт перед обличчям українського наступу, що триває», — каже він.

При цьому, незважаючи на серйозні втрати та загибель значної кількості офіцерів на першому етапі вторгнення, російські війська зберегли боєздатність, додає експерт.

«Існує логіка, згідно з якою, якщо ви втрачаєте хороших офіцерів, якщо ви втрачаєте достатню кількість офіцерів, то ваші сили розсипляться чи змушені будуть відступати. І росіяни, звісно, відступили [з позицій, захоплених у перші місяці вторгнення]. Але вони все ще борються, і їм вдається досягти великих втрат серед українців».

Так, російські формування втратили багато командирів, але вони не розсипалися і не були розбиті. Потрібно визнати, що багато солдатів та багато молодших офіцерів навчаються буквально на льоту щодня. Тож це все ще серйозна бойова сила», — зазначає Бендетт.