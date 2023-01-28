Суспільство

Змушують замовкнути критиків: в РФ намагаються відродити цензуру, – ISW

28 Січня 2023 12:15
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росія, ISW, цензура

Російське військове командування намагається відродити свої раніше невдалі спроби цензури проти критично налаштованої спільноти мілблогерів. 

Влітку та восени 2022 року Міністерство оборони Росії здійснило кілька невдалих спроб просувати самоцензуру серед мілблогерів з різних націоналістичних фракцій, повідомляється в звіті ISW.

Російське військове командування також раніше намагалося ввести цензуру серед блогерів, аргументуючи тим, що вони порушували російську оперативну безпеку, завантажуючи відеозаписи бойових дій або розкриваючи російські позиції в Інтернеті.

Незрозуміло, чи президент Росії Володимир Путін підтримує ці обмеження, враховуючи, що він заспокоював провоєнних мілблогерів, зустрічаючись з ними, дозволяючи їм автономно діяти на передовій і терпляче ставлячись до їхньої критики.

Кремль також продовжує інтегрувати деяких обраних мілблогерів, пропонуючи їм вести телешоу на російських державних мовниках. Міністерство оборони Росії, можливо, проводить власну лінію, щоб змусити замовкнути мілблогерів незалежно від Путіна. 

Російський мілблогер зауважив, що обмежувальні заходи, такі як розповсюдження урядом прес-релізів, ще більше зміцнять Wagner Group як домінуюче джерело незалежної фронтової інформації, оскільки Wagner не дотримуватиметься таких обмежень. Тактика російського Міноборони щодо придушення інформації з передової може створити вакуум в інформаційному просторі для пов’язаних з Вагнером мілблогерів, які мають значно сильнішу неприязнь до російського Міноборони. Використання Росією нетрадиційних військових формувань також підірве ефективність такого регулювання.


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